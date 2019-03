Écobuages : attention aux incendies ce week-end en Drôme-Ardèche

La préfecture de la Drôme et les pompiers ont lancé un appel à la vigilance vendredi 1er mars. La terre est sèche, du vent est annoncé, des conditions propices aux départs de feux, déjà nombreux ces derniers jours dans la Drôme et en Ardèche.

Drôme, France

Depuis le 15 février les pompiers de la Drôme sont intervenus sur 52 départs de feu. La terre est sèche et le vent annoncé pour ce week-end accentue les risques, ce qui pousse la Préfecture de la Drôme et les pompiers à appeler les citoyens à la vigilance. La cible de ce communiqué officiel : les écobuages. "Beaucoup vont être tentés de prendre soin de leur jardin et d'incinérer des végétaux, il faut rappeler qu'allumer un feu est interdit si le vent est supérieur à 40 km/h", précise le commandant Héritier du SDIS 26.

Ce week-end des rafales à 45 km/h voire plus sur les Baronnies sont prévues par Météo France. L'Ardèche ne fait pas exception, avec plusieurs départs de feux provoqués par des écobuages mal maîtrisés ces derniers jours. Deux jeudi 28 février, quatre vendredi 1er mars, aucun n'a provoqué d'importants dégâts mais les pompiers ont à chaque fois été mobilisés.

Les pompiers de la Drôme préfèrent donc rappeler les consignes de sécurité. D'abord agir vite, si on le peut encore, pour les petits départs de feu, avec de l'eau ou bien du sable. Si jamais l'incendie se propage alors il faut prévenir les secours, rester calme, et décrire précisément la situation. Dans le département, il est nécessaire de préciser que l'incinération de végétaux au mois de mars doit être déclarée en mairie.