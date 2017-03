Attention aux vents violents ce lundi en Mayenne

Après les orages de dimanche, la Mayenne est exposée à un risque de grands vents.

Météo-France a placé le département de la Mayenne en vigilance orange pour un risque de « vents violents ». Une nouvelle tempête d'hiver va arriver par l'ouest ce lundi dans la matinée.. et ça pourrait souffler jusqu'à 110 km/h ! Des vents qui se décaleront progressivement vers le sud des Pays de la Loire et le sud de la région Centre.

La préfecture recommande donc de limiter vos déplacements et votre vitesse sur les routes, en particulier si vous conduisez un véhicule ou un attelage sensible aux effets du vent. Évitez aussi de vous promener en forêt. N'intervenez pas sur les toitures et ne touchez surtout pas aux fils électriques tombés au sol si vous en croisez. Rangez ou fixez les objets qui pourraient s'envoler ou être endommagés. Enfin, n'oubliez pas d'installer les groupes électrogènes à l'extérieur des bâtiments.

La vigilance orange aux orages mise en place pour la journée de dimanche a entraîné quelques coupures d'électricité : environ 500 foyers ont été privés de courant au plus fort de l'épisode vers 13h30, notamment du côté du Bourgneuf-la-Forêt, de Méral et de Cossé-le-Vivien. La majorité d'entre-eux étaient de nouveau raccordés au réseau en fin d'après-midi. Il y a aussi eu des chutes de branches et d'arbres sur les routes près de Mayenne, d'Entrammes, de la Baconnière, de Juvigné et de St-Aignan-sur-Roë.