Attention aux vents violents dans la Manche

Le département est placé en vigilance jaune pour des vents violents, des pluies et inondations jusqu'à lundi 11 décembre 6h00.

La préfecture appelle à la vigilance dans la Manche, le département placé en vigilance jaune par Météo France pour des vents violents, des pluies et inondations. Une alerte émise jusqu'à lundi 11 décembre 6h00.

les rafales pourront atteindre les 110 km/h sur le littoral.

La prudence est de mise avant d'entreprendre un déplacement ou tout autre activité extérieure. Il est recommandé d'éviter les abords des cours d'eau et de se renseigner sur les conditions de circulation, et ne pas intervenir sur les toitures et ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol

Les gendarmes de la manche signalent quelques branches sur la chaussée.