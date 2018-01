Pré-en-Pail, France

Un épisode météo avec vent violent va concerner la Mayenne ce mardi soir 16 janvier et la nuit prochaine jusqu'à demain matin 8h. Les rafales pourront atteindre localement 100 km/h sous averses selon la Préfecture. Le vent soufflera entre 60 et 80 km/h sur l'ensemble du département. Les averses ou giboulées pourront prendre un caractère orageux et être accompagnées de grésil. Les températures basses du moment, environ 1 degré, devraient favoriser la tenue au sol d'une couche de grésil sur le nord-ouest mayennais en particulier.