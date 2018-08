Attention ! L'Ile-de France est placée en vigilance canicule ET orages jusqu'à mercredi

Par Jocelyne Jean, France Bleu Paris

L'Ile -de-France cumule les deux alertes oranges à la canicule et aux orages ce mardi. Avec des températures qui devraient approcher les 39 degrés et des orages qui pourront être localement violent sur Paris, la petite et la grande couronne.