Attention, les routes pourraient glisser ce mardi dans le Poitou

Des gelées blanches sont annoncées dans la Vienne et les Deux-Sèvres dans la nuit de lundi à mardi. Il pourrait aussi y avoir de la neige par endroit. Prudence, si vous prenez le volant.

Poitou-Charentes, France

Prudence sur les routes du Poitou. Des gelées blanches sont attendues dans la nuit de lundi à mardi et peut-être même de la neige localement ce mardi. La Vienne a d'ailleurs été placée en vigilance jaune neige-verglas par Météo France à partir de ce mardi 10h. Pas de vigilance dans les Deux-Sèvres, où le Département anticipe tout de même de possibles chutes de neige de quelques centimètres par endroit. Un patrouillage sera organisé à partir de 5 heures du matin.

Conséquence, il y a "un petit peu plus de monde que d'habitude", au garage du groupe Chouteau à Chauray. Eric Bretto, le responsable de l'activité auto constate que "à chaque changement de conditions météo on a un afflux de clientèle, des particuliers et des professionnels qui veulent s'équiper en pneus hiver".

Possibilité de s'équiper avec des pneus neige ou des pneus quatre saisons

Plusieurs solutions pour ce professionnel : "les vrais pneus hiver où vous pouvez passer dans 10 centimètres de neige. Ou l'alternative, pour quelqu'un qui reste en Deux-Sèvres, cela peut être l'équipement pneus quatre saisons pour des conditions plus modérées, 2-3 centimètres de neige", précise Eric Bretto, du groupe Chouteau. Et les chaînes ou les chaussettes ? "Elles sont peu utilisées dans nos régions", poursuit le spécialiste.

Aucun équipement n'existe en revanche contre les pluies verglaçantes. "Là, ce qu'il faut c'est la plus grande prudence, rouler au pas, anticiper, ne pas faire d'accélération ni de freinage brusque", conclut Eric Bretto.

On fait la route ensemble sur France Bleu Poitou au 05.49.60.20.20.