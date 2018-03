Pompiers et gendarmes sont très sollicités ce jeudi soir. Il y a en ce moment en Seine-Maritime et dans l'Eure beaucoup de verglas.

Seine-Maritime, France

La situation est très délicate sur les routes de Seine-Maritime et de l'Eure ce jeudi soir. Il y a du verglas. Pas d'accident important mais de nombreux accidents matériels. A 21 heures, la gendarmerie de Seine-Maritime évoquait 20 à 25 accidents matériels notamment sur l'A28, l'A150 et les routes secondaires.

La préfecture incite même les habitants de Seine-Maritime à rester chez eux et éviter de prendre la voiture.

⚠️@Prefet76 ▶️de nombreux accidents dus au verglas Nord-Est département/A151/28/A29. Evitez de sortir, restez à l'abri. Ne prenez aucun risque inutile. — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) March 1, 2018

⚠️@Prefet76 ▶️pluies verglaçantes éparses A28/A29 rendant les déplacements en voiture dangereux. Evitez de prendre des risques, restez prudents. — Préfète de la Seine-Maritime (@Prefet76) March 1, 2018

Axe Evreux-Lisieux coupé

Ce jeudi soir, un poids lourd s'est couché à Duranville et l'axe Evreux-Lisieux, la départementale 613, est donc coupée. Un semi-remorque est en portefeuille à Boisemont sur la départementale 6014 où la situation est très compliqué, notamment dans le secteur d'Ecouis.

Cet épisode de pluies verglaçantes doit durer jusqu'en milieu de nuit. Les départements de la Seine-Maritime et de l'Eure sont placés en vigilance orange.

2 000 foyers privés de courant

En plus, des foyers sont privés de courant depuis 20h30. Il y a eu un problème sur deux lignes de 90 000 volts indique RTE ce soir mais "on ne sait pas encore si ce problème est lié aux conditions climatiques". Une équipe de RTE tentait de se rendre sur place mais les conditions sont difficiles en raison de la météo. Au départ, 40 000 foyers ont été privés de courant puis 20 000 et à 21h30, il en restait encore 2 000. Cela concerne des postes situés à Harcanville, Gonneville sur Scie et affecte le Pays de Cau.