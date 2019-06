Au cimetière de La Roche-sur-Yon, les brebis remplacent les tondeuses

Vendée, France

C'est moins cher, et ça fait moins de bruit qu'une tondeuse. Au cimetière de la Péronnière à La Roche-sur-Yon, sept brebis sont désormais chargées d'entretenir le paysage, en broutant consciencieusement les hautes herbes qui bordent les allées du cimetière paysager de 30 hectares. Un berger, partenaire de la municipalité, va également faire paître ses moutons sur les zones d'activité de Belle-place et des Ajoncs dans les prochains jours.

C'est moins cher que de mobiliser un employé de la ville pour tondre les pelouses"

- La première adjointe, Anne Aubin-Sicard

"Les moutons remplacent les tondeuses, c'est moins de bruit et de pétrole, et une meilleure prise en compte de la diversité des espèces et des insectes", vante Sébastien Guilhemjouan, l'éleveur : "On a tendance à opposer les milieux rural et urbain, l'éco-pâturage permet de décloisonner tout ça. C'est la ferme à la ville !"

Non, elles ne mangeront pas les bouquets sur les tombes

Les employés du chantier d'insertion des services techniques de la ville se sont chargés de poser des clôtures, pour que les ovins ne se baladent pas pour brouter les fleurs sur le tombes et dérangent la quiétude des visiteurs. Le bêlement ? "Moi ça me va", répond Marielle, venue se recueillir : "C'est quand même mieux que d'entendre le bruit des voitures".

Je pense que les chrysanthèmes sont à l'abri. Mais ça met un peu de vivant dans le cimetière"

Thierry Retailleau, des services techniques

"Et ne vous inquiétez pas, elles ne bêlent que quand elles ont faim", précise l'éleveur. Installées sur une parcelle de 7.000 mètres carrés, les brebis vont mettre deux à trois mois pour la brouter.