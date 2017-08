Au fil de l'eau : jet ski, canoë, voile, pêche, rafting, s'amuser et se mouiller en même temps

AU FIL DE L'EAU - France Bleu Auxerre vous propose cet été, du lundi au vendredi, de partir à la découverte de l'eau sous toutes ses facettes dans l'Yonne : loisirs, métiers, environnement ou projets.

Jet-ski à Villeneuve-la-Guyard

Dans le département il existe un plan d'eau consacré à cette activité. Cela se passe au So Fun Village à Villeneuve la Guyard où sensations fortes, baignades et soleil sont au rendez-vous

Le reportage de Renaud Candelier

Le jet ski se pratique avec ou sans permis selon la catégorie.Comptez quand-même 50 euros pour un baptême avec un moniteur ou 80 euros la demi-heure de location.Autre activité a découvrir le Fly board avec lequel vous êtes propulsé à plusieurs mètres de haut par les pieds grâce à un jet d'eau avec véritablement la sensation de voler.

Canoé-Kayak

Nous donnons quelques coups de pagaie entre Domecy sur cure et Saint-Pére pour une ballade de 8km en canoé assurée par la société AB loisir. Une famille parisienne en vacances dans l’Yonne, un couple et ses deux filles de 15 et 13 ans, a testé pour nous cette promenade sur la riviére.

Le reportage de Thierry Boulant.

La location du canoé coute 23 euros pour les adultes et 19 euros pour les adolescents.Le club AMCK à Saint-Père propose egalement ce type de service.

Voile au lac du Bourdon

Au lac du Bourdon, on peut se baigner bien sûr, on peut faire du canoë, du paddle ou du pédalo mais aussi de la voile !

Le reportage de Kévin Dufrêche

Une dizaine de bateaux sont à louer, de même pour les planches à voile... Sachez qu'il est préférable d'appeler, et de réserver un jour avant, au près de la base de loisirs Daniel Bailly.

"lac du Bourdon" © Radio France - Kévin Dufrêche

Raft

rafting sur le Chalaux dans le Morvan, dans un cadre magnifique. En rafting, activité physique, on descend une rivière sur un bateau de 6 à 8 personnes. Une embarcation qui percute les rochers, plonge dans les chutes.Bref on fait le plein de sensations, pendant plus d'une heure et 6 kms accompagné d'un moniteur.

Bruno Blanzat a testé pour vous

Paddle

C'est une nouveauté à Sens cet été au fil de l'eau. La ville a investi dans des paddle, ces planches sur lesquelles on navigue debout à l'aide d'une pagaie.Ils sont en location au club de canoe-kayak sur l'ile d'Yonne, près du centre-ville. Un loisir accessible à tous

Le reportage de Renaud Candelier

La location de paddle est au prix de 10 euros de l'heure.Pour les horaires contacter le club de canoé -kayak de Sens (06 12 23 04 58)