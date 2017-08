Au fil de l'eau : l'environnement, la biodiversité et la qualité de l'eau dans l'Yonne

AU FIL DE L'EAU - France Bleu Auxerre vous propose cet été, du lundi au vendredi, de partir à la découverte de l'eau sous toutes ses facettes dans l'Yonne. Le thème de la semaine : les enjeux environnementaux des rivières ainsi que la protection de la biodiversité.

Le comptage des écrevisses à pattes blanches

Ces écrevisses sont aujourd'hui menacées par la pêche, la dégradation de leur habitat, ou encore le braconnage. La Société d'Histoire Naturelle est donc très attentive à l'état de sa population dans l'Yonne et les recense régulièrement. Le comptage se déroule la nuit, au moment où l'écrevisse pointe le bout de ses pinces pour s'alimenter et se reproduire. Louis-Valentin Lopez s'est rendu à Saint-Père à côté de Vézelay. Il a suivi Damien Lerat, de la Société d'Histoire Naturelle d'Autun.

Le reportage de Louis-Valentin Lopez

La réhabilitation du moulin de Ligny le Châtel

De plus en plus de particuliers réhabilitent leur moulin à eau pour produire leur électricité. La socièté Allytech, basée à Lyon, spécialisée dans les alternateurs pour moulin hydraulique, en a remis une dizaine en service dans notre département. A Ligny le Châtel par exemple, un particulier à fait installer une roue toute neuve à son moulin, qui produit aujourd'hui de l'électricité. Un investissement total de 180 000 euros.

Le reportage de Damien Robine.

L'école de pêche de Joigny

L’école de pêche de Joigny ne prend pas de vacances pendant l'été. L'atelier continue à recevoir, tous les mercredis après-midi, les enfants et les adolescents qui souhaitent se familiariser avec cette activité. Trois moniteurs bénévoles les encadrent et leur apprennent le B.A BA sur les bords de l’Yonne. Les enfants deviennent rapidement des mordus de la pêche.

Le reportage de Thierry Boulant.

La préservation des rivières du Morvan

Plongée dans deux forêts domaniales du parc régional naturel du Morvan, celle au Duc et celle de Breuil, au Sud du département. Il y a près de quatre ans, une étude avait été menée conjointement par l'Office National des Forêts (ONF), la région Bourgogne Franche Comté et l'agence de l'eau. Il a été avéré que différents endroits de la forêt avaient besoin d'un petit rafraichissement, la continuité écologique de certains ruisseaux n'étant plus assurée. Plusieurs ouvrages censés répondre à cet enjeu ont été finalisés cette année.

Le reportage de Soizic Bour.

Les oiseaux de la réserve de Bas Rebourseaux à Vérginy

Automne comme hiver, les oiseaux des rivières sillonnent la région. Dans l'Yonne, vous pouvez notamment les observer à un endroit : la réserve ornithologique de Bas Rebourseaux, près de Verginy dans le Florentinois. Elle appartient à la Ligue pour la Protection des Oiseaux de l'Yonne (LPO). Un plan d'eau qui a vu le jour à la fin des années 70, à la suite de l'extraction de granulats pour la construction d'une ligne TGV. Depuis, de nombreuses espèces s'y bousculent. Et pour les curieux, qui sont environ 500 par an, un parcours à la fois ludique et pédagogique a été aménagé en 2009.

Le reportage de Louis-Valentin Lopez.