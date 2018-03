Pour financer les travaux de rénovation des quinze serres du jardin des plantes, la ville de Rouen (Seine-Maritime) fait appel à la générosité des entreprises et des particuliers. Objectif : récolter 250 000 euros pour prendre en charge les finitions du chantier. La moitié a déjà été récoltée.

Rouen, France

Si vous vous êtes récemment promené au jardin des plantes de Rouen, vous l'avez sans doute remarqué : les serres s'offrent une cure de jouvence ! Depuis le mois d'octobre 2017, ces quinze dames de fer et de verre, installées rive gauche, sont en pleine rénovation.

Un chantier à 1,3 million d'euros dont la plus grosse partie est pris en charge par la ville de Rouen et les collectivités locales. Mais la municipalité fait aussi appel à notre générosité : une campagne de financement participatif a été lancée pour récolter les dons des entreprises et des particuliers.

Financer les options

L'objectif est de récolter 250 000 euros, soit un peu plus de 5% du coût total, pour contribuer au financement des options. "On a des finitions et de la restauration sur la serre centrale, la création d'une nouvelle serre pour en remplacer deux autres qui étaient endommagées", précise Patrice Mouéza, chargé de mission à la mairie de Rouen.

Il s'agit d'une contribution volontaire, aucune obligation de participer, ni de montant minimum. Chacun peut donner ce qu'il souhaite. Et pas besoin d'habiter à Rouen : les dons sont ouverts à tous ! "On a reçu des contributions de donateurs qui vivent à plus de 200 kilomètres d'ici !"

"Nous sommes en bonne voie, reprend l'agent municipal. La moitié de l'objectif a été atteint, et nous allons continuer à communiquer notamment pendant festival Graines de jardin" qui se déroule au mois de mai depuis 10 ans. La campagne doit s'achever fin 2018.

Dix huit mois de travaux

Il faut dire que les serres du jardin des plantes de Rouen méritent bien un petit lifting : la plus ancienne, la serre centrale, date des années 1830. Les autres sont plus récentes - de la fin du 18e siècle à la fin du 19e - mais se sont abîmées avec le temps. Au fil des années, ces installations sont devenues dangereuses et coûteuses en énergie.

Certaines serres vont donc être reconstruites, d'autres simplement réaménagées. Les travaux avancent bien et devrait se terminer au printemps 2019, soit un chantier de 18 mois au total. Après les rénovations les serres seront ouvertes au public.

