"Au lieu des fast-food, développons les produits locaux !" (Angèle, bénévole dans un supermarché associatif et local)

Saint-Étienne, France

Depuis son arrivée, il y a trois ans, à Saint-Etienne, Angèle Pozzi est bénévole à Supercagette. Chaque semaine, cette retraité consacre 6 heures de son temps à ce supermarché associatif dans le centre ville qui travaille uniquement avec des producteurs locaux : "C'est ça que je trouve intéressant, c'est de savoir d'où viennent les produits. Il y a les fromages de l'Ardèche, la viande qui vient de Machézal. On a des légumes qui viennent de la région" Au quotidien, cette retraitée mange donc local. Angèle vous ne la verrez jamais faire ses courses dans les grands supermarchés.

On a des cerises en plein hiver qui viennent du Pérou. Je suppose qu'elles ont voyagé en avion ou en bateau. De manger local c'est un geste pour la planète, parce que ça évite tous ces transports pour ces produits qui viennent de 10 000 kilomètres.

Et si Angèle s'engage personnellement, c'est parce qu'elle sait qu'à côté ça ne va pas assez vite "Je trouve que le gouvernement devrait faire en sorte que les produits de qualité soient plus à la portée des gens. Il faudrait que des supercagettes poussent partout. Que tous les commerces au lieu de se transformer en fast food deviennent des commerces où les gens s'approvisionnent avec des bons produits. Si ça se démocratise ça ne sera plus réservé uniquement à une clientèle favorisée."

Si Angèle est attachée coûte que coûte à cette idée de manger sainement c'est parce qu'elle a été sensibilisée à la question très jeune. Elle a toujours vécu à la campagne : "Petite, mes parents avaient une petite maison avec un jardin, on faisait les légumes et on mangeait les légumes du jardin. Mon père élevait des poules, on mangeait les poules, les œufs, le lapin."

A 67 ans, Angèle transmet son goût pour l'alimentation locale à ses enfants et ses cinq petits enfants Copier

