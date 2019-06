Au Mans, la fan zone de vendredi aménagée pour affronter la canicule

Robinets, brumisateurs et points de vente de boissons fraîches seront installés pour permettre aux spectateurs de se rafraîchir pendant le quart de finales des Bleues, face aux Etats-Unis.

Vendredi, la fan zone sera équipée de brumisateurs et de robinets d'eau potable.

Le Mans, France

Trois sanitaires, trois brumisateurs, des robinets d'eau potable et des vendeurs de boisson fraîches et de glaces... La fan zone sera équipée pour faire baisser la température, pendant le quart de finale des Bleues.

La Mairie recommande aux spectateurs de prendre leurs précautions (crème solaire, casquettes) et de venir avec sa bouteille d'eau.

à lire aussi Les parcs et les piscines du Mans vont fermer plus tard pendant la canicule

L'accès au site sera possible à partir de 19h45, de part et d'autre de l'espace culturel des Quinconces, Cinéma et Grand Théâtre.

La ville préconise de s'y rendre à pied ou en transports en communs pour limiter la pollution.