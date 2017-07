Insolite : au Mans, tentez la "visite" d'un arbre !

Que diriez-vous de visiter un arbre ? C'est possible jusqu'à ce dimanche, grâce à Katier Trottier, élagueur. Juste derrière l'abbaye de l'épau, rencontre avec le patrimoine arboré sarthois.

Depuis ce vendredi, et jusqu'à ce dimanche, est organisée à l'abbaye de l'Epau une visite plutôt insolite. Explorer le patrimoine naturel, de manière assez littérale puisqu'il vous est proposé de grimper dans les arbres, pour les observer, une activité gratuite après l'entrée, payante, dans le domaine.

Avant toute visite, il faut s'équiper de harnais et de casques. © Radio France - Sarah Mansoura

Combiner activité physique et découverte de la nature

Pas question de grimper sans précautions : au programme, apprendre à s'attacher et s'assurer. L'animatrice de l'activité, Katie Trottier, est élagueur d'arbres depuis plus de 22 ans, et connaît parfaitement les vétégaux autant que l'art de la grimpe.

Katie Trottier a installé plusieurs hamacs pour profiter de la vue sur l'abbaye. © Radio France - Sarah Mansoura

Après l'effort, le réconfort : plusieurs hamacs attendent les visiteurs en haut. Avec une belle vue, en prime, sur l'abbaye de l'Epau.