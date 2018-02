Auxerre, France

Des températures glaciales ont été relevées mardi matin par Météo-France dans l'Yonne et la Nièvre. Au plus froid, il a été constaté jusqu'à -10°C à Chablis et Avallon, -9°C à Saint-Fargeau et -8°C à Auxerre et Sens. Dans le Morvan, -13°C ont été relevés à Château-Chinon, -12°C à Lormes, et -9°C à Nevers, Clamecy et Varzy.

Et on devrait encore grelotter mercredi, puisque les mêmes valeurs minimales sont annoncées. En attendant le redoux, celles et ceux qui travaillent dehors doivent s'adapter. C’est notamment le cas des maraîchers et des commerçants qui travaillent sur les marchés de l’Yonne.

La technique de l’oignon : multiplier les couches de vêtements

Alors que l'air glacial s'engouffre dans les allées du Marché couvert de l’Arquebuse, à Auxerre, les commerçants baissent la tête. Ils sont peu nombreux, mais gardent le sourire. Ces courageux ont tous adopté la technique de l'oignon : c'est à dire qu'ils multiplient les couches de vêtement. "J’ai tout doublé : un caleçon long sous le pantalon, un Damart sous le pull, un gilet par-dessus. Et puis le bonnet. Et des gants", égraine l’un d’eux. "On met des gants, une bonne paire de chaussettes de ski et puis on fait avec !", poursuit sa collègue.

Pour se tenir chaud, certains ont même emporté un petit chauffage au gaz. Il faut dire que le froid est mordant : "c'était -7°C ce matin dans la voiture", note une maraîchère. _"_C’est difficile, surtout avec le vent", ajoute Jean-Michel, le vendeur de fripes, et seul commerçant courageusement installé à l’extérieur du marché, sur la place de l’Arquebuse.

Car l’organisation des commerçants dépend beaucoup de la configuration des marchés : "Au marché d’Avallon, qui est entièrement en extérieur, on a un très grand étalage, on se met en carré et on met des bâches tout autour. Comme ça, on arrive à monter jusqu’à zéro degré ! Ici, au marché de l’Arquebuse, c’est couvert mais il y a des courants d’air, alors on a apporté un radiateur", explique Joanna, qui vend des fruits et des légumes.

Protéger aussi les légumes et les fruits

Il ne suffit pas de se protéger soi-même du froid. Les maraîchers doivent aussi protéger leurs légumes ! Un travail qu'ils ne faisaient plus depuis plusieurs années. "Couvrir des légumes, c’est long et fastidieux. On en a perdu l’habitude", explique Dominique, maraîcher à Saint-Georges sur Baulche. "Il faut aller rechercher les vieilles couvertures et couvrir tous nos légumes, en particulier les salades. Même sous tunnel, elles gèlent ! Donc les petites salades qui sont très tendres, mais une fois que le cœur est gelé, c’est foutu. Alors on les couvre avec un voile de protection, qu’on appelle P17, parce qu’il fait 17 microns d’épaisseur. On les avait remisés, il a fallu ressortir tout ça ! "

Dominique, maraîcher à Saint-Georges, près d'Auxerre, avait perdu l'habitude de couvrir ses légumes. © Radio France - Delphine Martin

Des clients moins nombreux sur les marchés

Mais finalement, le plus difficile à vivre, c'est d'avoir la désagréable impression de faire tous ces efforts pour rien, ou presque rien. Car les clients aussi ont froid : "ça marche moins, d’habitude j’ai plus de monde", soupire Jean-Michel. _"_Il y a moins de clients et moins de commerçants", ajoute Samy. Joanna est compréhensive : "il faut les comprendre, les clients. Surtout les personnes âgées qui n’ont pas tellement envie de sortir". La jeune femme sourit avec un air rêveur : "vivement l’été" !

