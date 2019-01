Au Parc Argonne Découverte dans les Ardennes, deux loups blancs sont arrivés

Olizy-Primat, France

Le Parc Argonne Découverte accueille une dizaine de loups gris, aussi appelés loups d'Europe, depuis 2010. Amande et Yéti, les deux loups blancs ont donc rejoint la horde mardi 8 janvier. Ils sont tout de même séparés des loups gris et profitent d'un enclos de 5000 mètres carré. Les deux loups blancs ou loups d'Arctique, qui peuvent aussi résister à des températures extrêmes, se sont bien acclimatés au climat des Ardennes. Ils commencent à marquer leur territoire et à découvrir leur nouvel espace de vie.

On les voit souvent délimiter leur espace au bord des clôtures. Vis-à-vis des humains, il n'y a aucun souci. Ça fait un juste complément par rapport aux loups d'Europe, et les visiteurs vont pouvoir s'en rendre compte. Ce sont deux espèces très proches au niveau génétique, mais aux comportements bien différents. Le loup gris est plus craintif et fuit rapidement, alors que le loup blanc vient facilement au contact." - Anne Frézard, responsable d'exploitation au Parc Argonne Découverte.

Des loups peu farouches

Les loups blancs mangent près d'un kilo et demi de viande par jour, essentiellement des abats et des cœurs de volaille. Mais pas de viande humaine contrairement aux vieilles légendes. "C'est vrai qu'on a cette crainte du loup en France, il y a plein d'histoires à ce sujet", admet Anne Frézard. "Le loup n'est pas un animal agressif vis-à-vis de l'Homme. Il peut l'être pour son cheptel, pour des brebis... Mais nous ne faisons pas partie de son régime alimentaire." Pas de morsure à craindre donc. Les loups blancs, bien que facilement approchables, sont de toute façon séparés du public par un grillage.

Pour l'instant, la cohabitation entre Yéti, le mâle, et Amande, la femelle, se passe plutôt bien. Le grand public pourra découvrir les deux loups blancs à partir du 9 février. Et une portée de petits louveteaux n'est pas à exclure d'ici l'année prochaine.

- ©Parc Argonne Découverte

