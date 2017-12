Le Tréport, France

Vers 15h45 dimanche, le maire du Tréport est appelé pour un éboulement de falaises. Cet éboulement s'est produit à l'ouest de l'esplanade du Tréport en direction de Criel sur Mer. Pas de blessés cette fois, contrairement à celui qui s'était produit à Varangeville-sur-Mer le 14 août 2015.

Cet éboulement a été estimé à 10 000 mètres cubes par les pompiers. "C'est déjà pas mal", explique Laurent Jacques, "Mais ça a continué de tomber dans la nuit de dimanche à lundi et là on en est à plus de 40 mille mètres cubes. C'est impressionnant. Ça fait une belle petite montagne quand on est au pied". Et le maire du Tréport de comparer cet éboulement à celui "d'un petit immeuble de 4 à 5 étages".

La faute à la pluie

"On a connu une période pluvieuse très intense la semaine dernière et comme cela arrive fréquemment, avec les infiltrations d'eau, la falaise peut gonfler et des morceaux se détacher", explique l'élu.

Un appel au civisme

Un arrêté municipal a été pris pour interdire les accès, des barrières et des panneaux ont été mis en place mais malgré cela ce n'est pas impossible de s'en approcher. "Il faut aussi un peu de civisme; dans les prochains jours, il ne faut pas que le public s'approche de ces falaises" conclut le Maire