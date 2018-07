Aucune bactérie dans l'eau de Sciotot malgré la découverte d'araignées de mer mortes

Par Victoria Koussa, France Bleu Cotentin

Depuis mercredi, baigneurs et promeneurs retrouvent des dizaines de cadavres de ce crustacé un peu partout sur la plage de Sciotot. D'après la préfecture de la Manche et l'Agence régionale de Santé, il n'y a aucune toxicité dans l'eau et ce phénomène n'est pas rare.