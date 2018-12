Aude : le Secours Populaire réitère son appel aux dons pour les sinsitrés

Aude, France

Il y a près de deux mois et demi le département de l'Aude était ravagé par les inondations. 14 personnes sont mortes.

Dans le département, les dégâts sont toujours très importants. Des personnes n'ont toujours pas de solution de relogement pérennes. D'autres attendent encore les retours de leurs assurances pour commencer les travaux.

"On est encore dans l'urgence." Houria Tareb secrétaire générale du Secours Populaire de Haute-Garonne

Du côté du Secours Populaire, on réitère les appels aux dons. La fédération de Haute-Garonne a déjà distribué près de 230 000€ de dons mais "nous avons épuisé tout ce qui avaient été versés depuis le mois d'octobre, constate Houria Tareb secrétaire générale du Secours Populaire de Haute-Garonne. Et là on a besoin de continuer la solidarité."

L'association aide aujourd'hui 417 familles mais de nouvelles viennent demander un soutien. "Là, aujourd'hui, on est sollicité pour des réfrigérateurs, des laves linges, des canapés ou des lits" remarque Houria Tareb.

L'association cherche des mécènes pour son réveillon des sinistrés

Le Secours Populaire organise également un réveillon pour les sinistrés. 500 personnes sont attendues au stade Albert-Domec le 31 décembre. "On avait vraiment envie de leur offrir un moment plus festif, explique Houria Tareb. Pour certain, c'est toujours très difficile. Certains habitent encore leur maison mais elle est totalement sinistrés."

L'association cherche toujours des mécènes pour pouvoir terminer l'organisation de l'événement. "On cherche toujours des partenaires qui pourraient nous offrir des mets et des produits festifs, explique Houria Tareb. Le but est de vraiment passer une belle soirée avec des produits qui rappellent le nouvel an." Un moyen aussi de tourner la page de 2018 et commencer au mieux la nouvelle année.