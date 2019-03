Audenge : le centre de la LPO prêt à prendre en charge les oiseaux mazoutés

Audenge, France

Depuis la semaine dernière la LPO France est en alerte. L'association se prépare à soigner les oiseaux mazoutés qui s'échoueront sans doute sur les plages avant l'arrivée des premières boulettes de pétrole provenant des soutes du Grande America.

L'équipe du centre de soins d'Audenge sur le Bassin d'Arcachon a préparé du matériel supplémentaire et a demandé à ses bénévoles de se tenir prêt à intervenir.

Nous avons mis en place des piscines supplémentaires et disposé des tables de nettoyage dans nos locaux

- Mathieu Mendes, soigneur-animalier

Quelles espèces risques d'être concernées ? D'abord celles qui vivent en haute-mer, les oiseaux pélagiques (fou de Bassan, guillemot, pingouin) puis les espèces côtières (cormorans, goélands, mouettes...).

De nombreux girondins ont contacté le centre ces derniers jours pour proposer leur aide. "c'est gentil mais ce n'est pas le moment" explique Mathieu Mendes, "en période de crise la LPO n'a pas le temps de former de nouveaux volontaires".

Suivez notre page d’actualités sur la réponse de la LPO au naufrage du #GrandeAmerica : préparatifs, surveillance, conduite à tenir, numéros de téléphone, espèces concernées 👉https://t.co/IyD3CqmizOpic.twitter.com/nqiNuplZjn — LPO France (@LPOFrance) March 15, 2019

Que faire face à un oiseau mazouté sur une plage ?

La LPO a publié sur son site internet une série de conduites à tenir : "Avant tout, ne vous mettez pas en danger, surtout si les conditions météorologiques ne sont pas bonnes et respectez les consignes de sécurité transmises par les préfectures."

Si l’oiseau est vivant ne le touchez pas sans gants, les produits qui le recouvre peuvent être toxiques voire cancérigènes. Protégez-vous les voies respiratoires. Approchez-le côté mer pour ne pas le repousser à l'eau et l'attraper le plus doucement possible. Utilisez une couverture, une veste, un tissu afin d'immobiliser l'animal sans risque en veillant à maintenir les ailes collées au corps et à couvrir la tête (pour ne pas effrayer l’oiseau).

Lors de la manipulation, tenez l'oiseau écarté de votre visage et faites attention au bec, En attendant son transport, placez l'oiseau à l'abri dans un carton percé de trous et garni de papier et maintenez-le au chaud et au calme. Il ne faut en aucun cas lui donner à boire ou à manger, ni tenter de le laver vous-même.