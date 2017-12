Audomarois : des chaufferies au bois communales financées par des citoyens

Des particuliers soucieux de développement durable investissent dans la création de petites unités de chauffage au bois, dans des communes rurales. A Quelmes et à Zudausques, les deux premières micro-chaufferies sont inaugurées et ouvertes au public, ce samedi 9 décembre.

Le projet a été baptisé « Michauco » pour Micro Chaufferies Collectives. Il s‘agit pour des particuliers d’investir dans la création de petites unité de chauffage collectif au bois. Un moyen d'aider les communes rurales qui n'ont pas les fonds pour se lancer dans de tels projets, à plus de 150 000 euros.

Ces 250 particuliers, collectivités et associations sont réunis dans une Société coopérative d’investissement collectif (SCIC), depuis qu’ils ont monté une installation photovoltaïque à Beaurainville, dans le Pas-de-Calais. Ces investisseurs ne cherchent pas à gagner de l'argent, raconte Audrey Jumeaux, qui gère ces projets :

L'idée c'est d'être dans la transition énergétique, avec des citoyens. On montre qu'on peut agir avec notre budget : moi j'ai 100 euros, et bien je les investi au lieu de les laisser dormir sur un compte, pour développer un projet local.

A Quelmes, comme à Zudausques, près de Saint-Omer, au cœur du parc naturel des Caps et Marais d'Opale, l’installation est la même : un grand silo pour recevoir les plaquettes de bois, un petit bâtiment léger pour la chaufferie et une centaine de mètres de réseau de chaleur enterré. Didier Delattre est adjoint au maire de Zudausques.

Notre chaudière, qui chauffait l'école, la mairie et les bâtiments communaux, était en fin de vie. Mais l'investissement était trop lourd, plus de 150 000 euros. Donc nous avons choisi de payer une prestation de chaleur. On a des compteurs de calories et on paie ce qu'on consomme. Et ça nous fait gagner 20% par rapport à nos anciennes factures.