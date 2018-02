Audun-le-Tiche, France

Ils veulent continuer à dire "non". Une cinquantaine de personnes s'est réunie à l'entrée d'Audun-le-Tiche pour protester contre le projet d'implantation d'une carrière de 33 hectares en périphérie de la commune. Si le projet traine depuis près de cinq ans (depuis décembre 2013), il a connu un revirement inattendu le 1er décembre 2017: le préfet de Moselle ayant signé l'arrêté autorisant l'exploitation du site au groupe Cogesud.

Un courrier à destination de Nicolas Hulot

"On se remobilise tout doucement", explique Gilles Destreumont, le maire d’Aumetz, une commune limitrophe au futur site minier. L'élu semble satisfait de la mobilisation de ce dimanche, car il sait que la bataille se fera sur plusieurs plans. Sur le terrain, deux actions de blocage de la route départementale 16 sont prévus les six et huit mars 2018. Un axe très fréquenté, porte d'entrée a destination du Luxembourg. Des recours ont été déposés auprès du tribunal administratif de Strasbourg.

Mais la lutte se fera surtout dans le domaine politique. "Nous avons rédigé des courriers à destination des élus locaux, des collectivités, mais aussi un courrier à destination du ministère de la Transition écologique et solidaire, pour alerter le ministre Nicolas Hulot".

Surtout, selon les opposants au projet, le temps presse. Des engins de défrichement pourraient intervenir avant le 1er mars sur le site pour les premiers chantiers.

"Tous les bureaux d'études ont émis des avis favorables"

Pour Alain Casoni, maire de Villerupt, ce projet de carrière est passéiste. Il balaie les retombées économiques, rappelant le passé minier du secteur, et ses impacts sanitaires et environnementaux. "Est-ce que donner 40 ou 50 000 euros à une commune ou à une collectivité peut justifier tous les risques inhérents à ce type d'activité?"

Face à lui, Lucien Piovano, l'élu d'Audun-le-Tiche, favorable à cette carrière, défend le projet et arguant que "tous les bureaux d'études ont émis des avis favorables, comme les services de la DDT (direction départemental des territoires), la Dreal (Direction régionale de l'environnement) [...] où les experts miniers qui ont travaillé".