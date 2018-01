Le directeur des territoires et de la mer à la préfecture des Alpes Maritimes, Serge Castel, est venu sur France Bleu Azur pour nous parler ce vendredi d'un dossier sensible : la destruction de plusieurs restaurants de plage, sur la Côte d'Azur, qui ne respectent plus la loi littoral.

Alpes-Maritimes, France

Depuis la parution du décret plage, en 2006, plusieurs restaurants de plage de la côte d'Azur ont déjà été détruits et d'autres vont suivre. Ce décret plage impose maintenant des structures démontables, qui puissent disparaître l'hiver en basse saison. C'est un moyen de lutter contre la bétonisation du littoral.

Destruction prévue début février pour les trois restaurants qui font de la résistance

Trois restaurants s'opposent depuis douze ans à ce décret, à Vallauris et Golfe-Juan. Le tribunal administratif leur avait laissé trois mois pour détruire leur établissement. Le délai a expiré en fin de semaine dernière et lundi 15 janvier, des agents de la préfecture sont donc allés changer les serrures et afficher le permis de destruction sur ces établissements très connus des azuréens (Nounou, Tétou et Vallauris-Plage). Serge Castel assume la manière forte.