Bas-Rhin, France

Munis de leurs gilets jaunes et de leurs pinces, les agents de la Direst (Direction interdépartementale des routes) ramassent principalement des papiers, des plastiques, des déchets alimentaires, mais aussi des bouteilles remplies d'urine (jetées par les chauffeurs routiers), des pneus ou plus original, des instruments de musique et des bouteilles de gaz.

Un éternel recommencement

Les salariés volontaires ont participé ce jeudi à un nettoyage de printemps, un Osterputz exceptionnel, mais les agents s'y collent toute l'année, car c'est un travail sans fin. "On fait des opérations de nettoyage, 15 jours ou un mois plus tard, c'est comme si on n'avait rien fait, déplore Claude qui est chef d'équipe à la Direst de Strasbourg. Ça ne me surprend pas, mais ça me décourage plutôt. _Moi, même mon trognon de pomme je le garde dans la voiture_, alors les gens qui jettent des choses, alors qu'il y a des poubelles partout, je ne comprends pas".

Les équipes de la Direst ont collecté plus de 500 kilos de déchets en une matinée - Direst

Un coût important pour la Direst

Comme le trafic sur les autoroutes ne cesse de croître, la quantité de déchets jetés est également en constante augmentation. La Direst de Strasbourg ramasse chaque année entre 20 et 30 tonnes de déchets le long des autoroutes. "On y consacre 3 000 heures chaque année, détaille Thomas Froment, le chef du district de Strasbourg de la Direst. Ça représente deux agents à temps plein mobilisés sur cette mission, ce qui est particulièrement important. Ça génère aussi un coût d'exploitation et d'évacuation en filière agréée, donc _ce sont plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont malheureusement consacrés à ça"_.

Le reportage sur le nettoyage de printemps le long des autoroutes alsaciennes Copier

Pour tenter de sensibiliser les automobilistes à la question, les salariés de la Direst ont construit une oeuvre d'art composée de déchets ramassés le long des autoroutes, avec un panneau "Une demi-tonne de déchets au kilomètre". Cette oeuvre est exposée et déplacée régulièrement le long des autoroutes autour de Strasbourg.