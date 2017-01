Auvergne : le dispositif Grand Froid activé dans le Cantal

La préfète du Cantal, Isabelle Sima, a décidé d’activer le dispositif Grand Froid, en raison des prévisions météorologiques. Le mercure devrait descendre jusqu'à - 13° ce jeudi matin à Saint-Flour.

Un numéro à retenir : le « 115 ». Le numéro d’appel d'urgence sociale est activé 24 heures sur 24. L'appel est gratuit et permet d'orienter les personnes en difficulté vers la structure d'hébergement la plus proche. Il est en lien avec les services de secours et de sécurité. A Saint-Flour, la halte de nuit est également ouverte la journée. Entre midi et deux heures, la halte est fermée et un repas est proposé le midi à la Visitation.

La préfecture du Cantal appelle donc à la plus grande prudence et à la solidarité. Pendant l’hiver, les températures avoisinent zéro et peuvent être à l’origine de risques pour la santé : hypothermie (diminution de la température du corps en dessous de 35°C), gelures pouvant conduire à l’amputation, aggravation d’éventuels risques cardio-vasculaires… Des gestes simples permettent cependant d’éviter les risques tout en prêtant une attention accrue aux enfants et aux personnes âgées qui, eux, ne se plaignent pas du froid.

Un réflèxe : appelez le 115 - Préfecture du Cantal

En période de grand froid, il est conseiller de limiter les efforts physiques même lorsqu’on est en bonne santé. Sachez également que cela pourrait aggraver d’éventuels problèmes cardio-vasculaires. Malgré les idées reçues, la consommation d’alcool ne réchauffe pas. Au contraire, cela peut s’avérer dangereux car l’engourdissement fait disparaître les signaux d’alerte du froid et on ne pense pas à se protéger. Pour éviter tout risque d’hypothermie ou de gelures, il convient de se couvrir convenablement, notamment au niveau des extrémités, et de se couvrir le nez et la bouche pour respirer moins d’air froid. De plus, de bonnes chaussures permettent d’éviter les chutes.

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone, il convient de faire vérifier ses installations de chauffage et de production d’eau chaude, de ne pas surchauffer son logement, et de s’assurer de sa bonne ventilation.