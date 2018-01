Clermont-Ferrand, France

Les temps sont dures pour les fonctionnaires. La réforme des services publics, appelée injustement "Action publique 2022" implique des économies sur les effectifs. Météo France compte actuellement 3 000 salariés. La direction planche actuellement sur les scénarios qui seront présentés au ministre de la Transition Ecologique et Solidaire à l'horizon 2022. A priori, de nombreux départs à la retraite ne seront pas remplacés, environ 470 sur les 650 départs d'ici cinq ans. En Auvergne, la peau de chagrin a commencé à rétrécir en 2012 avec la fermeture des centres de Vichy et du Puy-en-Velay. Cette fois, il est trop tôt pour évoquer d'autres fermetures. Selon une estimation, à Clermont-Ferrand, d'ici cinq ans, deux départs à la retraite seraient envisagés sur les 17 postes du centre. "on ne maîtrise pas tout à notre niveau" explique un salarié, "pour l'instant on est suffisamment nombreux pour effectuer le travail, et rester en contact avec nos clients". Quoiqu'il en soit, dans un contexte de changement climatique, les prévisionnistes et les climatologues de Météo France ne sont pas prêts de disparaître. "il faudra toujours un humain pour interpréter les données calculées par la machine" souligne un prévisionniste de Clermont-Ferrand.

Deux prévisionnistes se relaient tous les jours. © Radio France - Claudie HAMON

Depuis la fermeture des centres de Vichy et du Puy-en-Velay, le centre de Clermont-Ferrand couvre le Puy-de-Dôme et l'Allier et celui d'Aurillac, le Cantal et la Haute-Loire.