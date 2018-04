Clermont-Ferrand, France

Un bon point pour l'Auvergne. La qualité de l'air de la région est satisfaisante selon l'ATMO, observatoire régional de l'air, qui livre son bilan ce mardi.

Les différents polluants recensés par l'ATMO ont toutes des valeurs qui respectent les valeurs limites : les émissions de particules PM10 et PM2,5, le dioxyde d'azote ou encore l'ozone.

Cependant, si l'on prend les valeurs préconisées par l'OMS, l'Auvergne est toujours exposée à la pollution. Les habitants les plus exposés aux différents polluants se trouvent à Clermont-Ferrand, autour des axes routiers (pour le dioxyde d'azote) ainsi qu'en altitude (pour l'ozone).

Une appli pour connaître la qualité de l'air

Ce bilan est mis à la connaissance des collectivités territoriales et de l'Etat qui doivent agir pour lutter contre la pollution. Mais, l'ATMO ne souhaite pas s'arrêter là.

"Il faut que chacun, lorsqu'il se déplace, chauffe son habitation, prend sa voiture, fasse des efforts pour réduire la pollution" explique Didier Chapuis, directeur territorial ATMO Auvergne Rhone-Alpes.

Pour cela, une application a été créé et est disponible gratuitement sur Apple Store et Android : Air to Go. Elle est maintenant utilisable en Auvergne, grâce à une modélisation fine de la qualité de l'air sur dix agglomérations : Clermont-Ferrand, Vichy, Aurillac, Le-Puy-en-Velay, Montluçon et Moulins. Chacun pourra donc regarder si l'air qu'il respire est pollué, et pourra rechercher l'itinéraire le moins pollué. Elle a déjà été téléchargée 8 000 fois.