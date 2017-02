A Auxerre, des chèvres défrichent 2 hectares de sous bois dans l'écoquartier des Brichères

Une dizaine de chèvres rustiques sont arrivés en novembre dernier dans le quartier des Brichères à Auxerre. Dans un grand parc grillagé, elles remplacent les débroussailleuses mécaniques, en se nourrissant de l'écorce des arbres, de lierre et de ronces. Une véritable animation pour les habitants.

Cette technique d 'éco-pâturage, est déjà pratiqué dans la zone des Clairions à Auxerre depuis 1 ans, avec des vaches et des chevaux. Et pour l'instant aux Brichères ce n'est que le début. Mais les chèvres ont déjà fait preuve d'efficacité explique Stéphane Cuzon le responsable des espaces verts de la ville. « Elles défrichent, elles débroussaillent , elles tondent selon la qualité des végétations qu'on retrouve sur place. On voit déjà que les acacias commencent à être écorcés, qui vont petit à petit disparaître. Les ronces font aussi partis de leurs mets préférés ainsi que le lierre. Quand tout ça va disparaître on va voir une végétation herbacée apparaître. Une prairie d'ici deux ans environ. Et puis on changera d'animaux : des vaches et des chevaux remplaceront les chèvres. »

En plus d'être utiles, les chèvres constituent une véritable attraction pour les habitants du quartier des Brichères.

Pour Manuel , c'est presque un rituel. Ce retraité fait sa petite promenade tous les jours. Il apprécie plus particulièrement le bouc Pedro. « Dès que je l'appelle, il arrive. Il est marrant. Je viens leur donner à manger. Des petits morceaux de pain, des restes de légumes. »

Les chèvres qui appartiennent à un paysagiste de Vaux près d'Auxerre, remplacent les débroussailleuses mécaniques en se nourrissant de ronces, de lierre et d'écorce d'arbre © Radio France - Damien Robine

Bernadette se ballade souvent dans le quartier. Et c'est la première fois qu'elle aperçoit les chèvres. « C'est sympa, c'est bien. Autant mettre des animaux, déjà ça fait une petite animation et puis c'est écologique. »

Un second parc de deux hectares situé lui aussi dans le quartier des Brichères accueillera bientôt des animaux. A partir du mois de mai ou juin selon les espaces verts de la ville d'Auxerre.