A Auxonne, la chasse aux rats est ouverte

Les riverains de la rue Jean Vachon à Auxonne ont sonné l'alarme. Depuis 6 mois, les rats se sont mis à pulluler le long d'un ruisseau, creusant des galeries dans les berges, et menant des expéditions dans les propriétés voisines.

Au bord du ruisseau la Brizotte, Eric Vachon inspecte les berges truffées de trous creusés par les rats. Ce maraîcher a ses serres, son entrepôt et son magasin de vente directe juste à côté, et il redoute de voir un jour les rats dévorer ses légumes : « l’hiver prochain, quand ils n’auront plus rien à manger, ils vont entrer chez nous ! ». Alors il leur fait la chasse.

C’est ce que doivent faire tous les habitants, dans ce secteur de la rue Vachon, qui débouche sur l’avenue du Général de Gaulle. Mais l’invasion gagne vite du terrain, comme le constate Aurélie Bohan, une habitante excédée : « J’en ai croisé deux dans le jardin hier, trois ou quatre le soir dans la rue. Ça envahit un peu plus que le point d’eau. Aujourd’hui, ils sont là, rue Vachon et dans les alentours, mais demain, ils seront en ville ».

C’est à coups de pelle rageurs qu’elle vient à bout des rats qui s’aventurent sur son terrain. Son petit chien dit-elle, ne fait pas le poids face aux gros rats, et les chats du voisinage auraient peur des rongeurs agressifs.

Une femelle peut donner naissance à une centaine de ratons chaque année

Thierry Ragot analyse les raisons de cette prolifération : « au niveau environnement, ils ont ce qu’il faut pour manger. Ils sont dans un fossé bien protégé où les prédateurs ne peuvent pas les chasser. L’hiver a été clément, il n’y a pas eu de grosse crue du ruisseau et dont il n’y a pas eu de noyade de rats ». Une femelle peut avoir entre quatre et sept gestations par an et générer entre 25 et 100 nouveaux individus.

Ici et là, on observe la présence de quelques cadavres de rats. Parce que la mairie a fait appel à Thierry Ragot, dératiseur à la société Hysera, pour disposer des appâts empoisonnés, placés dans des boîtes accessibles aux seuls rongeurs. Un produit qui provoque des hémorragies fatales quelques jours après l'ingestion. Car le rat est malin et un effet trop rapide ferait vite comprendre aux survivants qu'il vaut mieux ne pas consommer ces appâts.

Autre élément favorable aux rongeurs : un riverain qui a les a pris sous sa protection au point qu'il les nourrirait, a été mis en demeure par le maire d'Auxonne de dératiser sa propriété.