Sarah Chelpy est arrivée très vite à Entraunes vendredi dernier après l'avalanche qui a tué quatre personnes dans les Alpes-Maritimes. Elle est responsable du Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) dans le département et elle a été une des premières à entendre le guide, qui a survécu.

Entraunes, France

Quatre morts à Entraunes, dans les Alpes-Maritimes vendredi dernier, neuf ces derniers jours en France, vingt depuis le début de l'hiver dans tout le pays, malgré les appels à la vigilance et les niveaux d'alerte de Météo France (le risque d'avalanche était de 4 sur 5 vendredi dernier dans le secteur), les avalanches continuent de surprendre les randonneurs et les skieurs et continuent de tuer.

Le procureur de Nice va ouvrir une information judiciaire dans les prochaines jours pour déterminer les responsabilités du guide de haute montagne, qui a emmené son groupe dans un secteur à risque à Entraunes vendredi dernier. Le guide a pu être entendu très vite par le PGHM des Alpes-Maritimes, ainsi que la femme rescapée de l'avalanche.

Ce mardi, la responsable du PGHM dans le département, Sarah Chelpy, était sur France Bleu Azur, pour revenir sur le drame. Elle était sur le site vendredi dernier.