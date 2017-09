Avant le passage de Maria en Guadeloupe: "Déjà de grosses rafales de vent et de pluie, c'est flippant"

La Guadeloupe est en alerte maximale avant le passage de Maria ce mardi matin. A Sainte Anne, Fabienne Meyer, une Alsacienne installée aux Antilles s'est enfermée chez elle avec sa fille et son bébé. Elle attend le passage du cyclone. Témoignage.

Comme tous les habitants de la Guadeloupe, Fabienne Meyer est confinée chez elle depuis lundi soir. Avant le passage de l'ouragan Maria qui a été classé en catégorie 5, l'île est en alerte violette, le niveau maximum.

Contactée par Facebook, Fabienne Meyer, une Alsacienne installée aux Antilles raconte: "le temps se dégrade très vite, ça fait peur." De nombreux foyers sont déjà privés d'électricité. "Les poteaux tombent, ça coupe régulièrement, le téléphone fixe ne fonctionne plus."

On dirait que les portes vont être arrachées"

En attendant le passage de l'ouragan, Fabienne Meyer est enfermée chez elle avec sa fille et son bébé. "Tout est fermé, mais le vent est très fort. Il y a des rafales énormes, on dirait que les portes vont être arrachées. Le vent fait un bruit pas possible."

Le passage de l'ouragan est attendu vers 9 heures ce mardi sur la Guadeloupe.