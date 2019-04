"Avec 70 à 90 loups dans la Drôme, il faut une vraie régulation de l'espèce" disent les chasseurs du département

Selon les chasseurs, il y a de plus en plus de loups dans la département (photo d'illustration).

"La quantité de loups dans notre département est exponentielle", lâche sans détour Michel Sanjuan, vice-président de la fédération des chasseurs de la Drôme et invité du coup de fil de l'actu sur France Bleu Drôme Ardèche ce lundi matin. Les chasseurs ont interpellé le préfet de la Drôme à ce sujet samedi, lors de l'assemblée générale annuelle de la fédération. Selon eux, il y aurait entre 70 et 90 loups dans la Drôme, de quoi justifier une régulation plus importante de l'espèce.

On ne veut pas devenir le parc à loup national" - Michel Sanjuan, vice-président de la fédération des chasseurs de la Drôme.

Forcément, le chiffre avancé par l'ONFCS de plus de 500 loups en France paraît en deçà de la réalité du terrain pour les chasseurs. "Je peux vous affirmer qu'on a ces 500 loups à l'Est du Rhône, rien que dans 6 ou 7 départements", explique Michel Sanjuan. "On ne veut pas devenir le parc à loup national."

Réguler le loup comme le sanglier ou le chevreuil

Seul solution pour les chasseurs : faire baisser cette population, et donc réguler le loup comme on régule le chevreuil ou le sanglier. "On ne demande pas une éradication de l'espèce, seulement une juste régulation", poursuit le vice-président de la fédération. "Nous les chasseurs, on peut venir aider le monde pastoral, les lieutenants de louveterie et l'Etat à le faire. Mais on ne demande pas à chasser le loup, puisque c'est une espèce protégée."

La fédération souhaiterait par exemple que le quota d'abattage ne soit plus pris au niveau national, mais au niveau départemental.