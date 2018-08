En plus de la vigilance canicule, Météo France place les trois départements du Centre-Val de Loire en vigilance orange aux orages à partir de 14h, ce mardi. Ces orages pourraient être violents avec de la grêle et des rafales allant jusqu'à 100km/h.

Loiret, France

Le dernier jour de l'épisode de canicule pourrait bien être assez agité en Centre-Val de Loire. En plus des températures caniculaires (jusqu'à 38 degrés), Météo France place les départements du Loiret, de l'Eure-et-Loir et du Loir-et-Cher en vigilance orange aux orages.

Dans le Loiret, cette vigilance aux orages démarre à 15h et doit se terminer la nuit prochaine, à 4h du matin. Elle entre en vigueur un peu plus tôt dans le Loir-et-Cher et l'Eure-et-Loir, à partir de 14h. Ce phénomène orageux arrivera en effet de la Sarthe et de la Normandie avant de gagner notre région, puis la région parisienne et les Hauts-de-France.

Selon Météo France, les orages pourront être localement forts, accompagnés de grêle et de rafales de vents de l'ordre de 80 à 100 km/h. Ces orages s'apaiseront progressivement en cours de nuit de mardi à mercredi.