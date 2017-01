Avec la pluie, la pollution c'est fini!

Le préfet de l'Yonne a levé ce samedi midi le dispositif d'alerte pollution dans l'Yonne. La pluie favorise la dispersion des particules fines dans l'air.

Levée des mesures anti-pollution

Avis aux amateurs d'activités physiques en extérieur, après l'énième pic de pollution - on ne les compte plus cette année - dans le département ces derniers-jours, l'alerte pollution en enfin levée. Le préfet de l'Yonne a pris la décision ce samedi midi. Cela signifie qu'il n'y a plus d'interdiction de brûler ses déchets verts et que les limitations de vitesses redeviennent normales dans tous le département.

Merci la pluie

Si les épisodes de pollution se multiplient cette année, c'est dû à la météo déréglée. Les températures froides et surtout le temps beaucoup trop sec cet hiver favorise la concentration et la stagnation des particules fines dans l'air. La pluie de retour ce samedi a permis de les disperser rendant l'air plus respirable. Si on quitte le seuil d'alerte rouge, dans l'Yonne, l'air reste tout de même assez pollué: indice 6/10 à Auxerre ce samedi soir, selon l'agence Atmosf'air Bourgogne.

Toute la partie Est de la Bourgogne, c'est à dire la côte d'Or et la Soâne et Loire, reste quant à elle placée en vigilance pollution.