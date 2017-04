Avec la renaturation de la Corrèze, les Tullistes vont retrouver leur rivière

La rivière ne sera plus la même aux yeux des Tullistes. La deuxième phase des travaux de renaturation de la Corrèze à Tulle doivent commencer dans quelques semaines. Bientôt on pourra retourner se promener à son bord.

Les travaux qui auront lieu cet été correspondent en fait à la 2ème et à la 3ème phase du projet réunies en une seule pour limiter l'impact du chantier dans la ville. Car après les aménagements de la rivière dans le quartier de l'Auzelou l'été dernier, ceux ci concernent la traversée du centre ville. Et l'objectif est bel et bien, outre de redonner son aspect naturel à la rivière, de permettre aux Tullistes de se tourner à nouveau vers elle.

Des vraies berges

Et quoi de mieux pour la redécouvrir que de pouvoir de promener au bord, ce qui est impossible depuis très longtemps à Tulle. Des vraies berges seront créées sur les deux rives tout au long du centre-ville. Elles seront enherbées, seuls quelques bosquets d'arbres permettront de cacher les descentes de l'assainissement. Les escaliers existants condamnés depuis longtemps seront rouverts et améliorés, d'autres ajoutés. Et surtout un chemin en pierre sera réalisé en rive droite le long du quai Baluze. Une promenade accessible uniquement en été, période d'étiage, puisque les berges resteront inondées le reste de l'année. Si elle est un succès le chemin sera prolongé.

Miroir, miroir

Quant à l'effet miroir très prononcé de la Corrèze à Tulle il ne disparaîtra pas, comme le craignaient certains, avec la suppression des deux seuils qui ralentissent le débit de la rivière. Des bandes de rochers remplaceront ces barrages.Les travaux doivent durer tout l'été et jusqu'en octobre. La dernière phase des travaux, qui concerne la partie comprise entre la cité administrative et le quartier de Souilhac, prévue initialement en 2019, pourrait être mise en œuvre durant l'été 2018.