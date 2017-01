Avec le froid, la tentation de marcher ou patiner sur les lacs et canaux gelés de Lorraine

Avec un froid qui dure en Lorraine, de nombreux canaux et certains lacs vosgiens sont gelés. Certains sont tentés de marcher ou patiner sur cette glace naturelle. Voies Navigables de France et des élus rappellent que c'est dangereux et interdit.

La Lorraine entame une nouvelle semaine avec des températures glaciales. Le mercure franchit allègrement la barre des -10 degrés en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges et passe rarement dans le positif. Avec ce temps, de nombreux canaux de la région sont gelés, même chose pour tout ou partie de certains lacs comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous :

Marche et glisse interdites

Une nature figée qui incite certains à prendre des risques. Il n'est malheureusement pas rare de voir des riverains marcher ou patiner sur ces plaques de glace. Voies Navigables de France (VNF) a lancé un avertissement il y a quelques jours. L'organisme qui gère les canaux et rivières notamment rappelle qu'il est interdit de marcher ou de pratiquer toutes activités de glisse :

L'épaisseur inégale des glaces, la dangerosité que représente le gel partiel des cours d'eau et les mouvements d'eau importants générés par les manoeuvres des ouvrages rendent la rupture de la glace susceptible de se produire à tout moment."

En 2015, en Haute-Savoie, deux adolescents avaient trouvé la mort après la rupture de la couche de glace sur laquelle ils marchaient.