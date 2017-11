Avec le mistral, mieux vaut rester bien accroché dans le port d'Avignon

Le mistral souffle en ce début de semaine sur le Vaucluse, avec des rafales à plus de 100km/h parfois. Sur le port de plaisance, la prudence est de mise.

"Il faut qu'on fasse très attention ! On ne prend pas ça à légère !", Jean vit sur une péniche dans le port d'Avignon depuis 20 ans, et à chaque épisode de mistral, c'est la même chanson. "On vérifie que les amarres sont bien attachées, pour ne pas que le bateau ne bouge, que la coque ou le quai soient abimés".

Une attention particulière de l'équipe du port

Oui le mistral peut faire tanguer les embarcations, alors l'équipe du port de plaisance, gérée par Nathalie Beuche, redouble de vigilance lorsqu'il y a du mistral : "Lorsque l'on sait que certaines embarcations sont vides, on vérifie les amarres, on les resserre si besoin, même si les gens ici sont habitués".

Habitués oui, mais pas tous, de l'aveu même de la responsable du port : "Les plaisanciers qui font ça pour leurs vacances n'ont pas trop l'habitude, et généralement quand ils voient le mouton sur l'eau, ils ne tentent pas de naviguer, explique Nathalie Beuche. Et même à quai, ils sortent 10-15 fois par jour pour vérifier que le bateau est toujours à quai", sourit-elle.

Pas de navigation à plus de 80km/h de vent

Le problème du mistral, il se pose plus pour les bateaux qui naviguent. Même si tous ne sont pas logés à la même enseigne. "Généralement, les péniches de plaisance ne naviguent pas quand on est à plus de 80km/h, explique Nathalie Beuche. Il vaut mieux parce que les manoeuvres deviennent compliquées, notamment pour le passage aux écluses, et les moteurs ne permettent plus forcément de lutter contre le vent".

Mais les bateaux de commerce eux n'ont généralement pas de problèmes, et les bateaux de croisière restent amarrer seulement lorsqu'on dépasse les 100km/h. Alors mieux vaut rester prudent, et attendre que le vent ne retombe, avant de filer sur le Rhône.