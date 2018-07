Le moustique-tigre n'a pas encore pris ses quartiers en Seine-Maritime et dans l'Eure, mais il est possible de se familiariser avec l'insecte et de prendre certaines précautions pour éviter l'invasion.

Le moustique-tigre est noir à rayures blanches et plus petit qu'une pièce d'1 centime d'euros

Seine-Maritime, France

Depuis quelques étés, c'est la question : le moustique-tigre va-t-il débarquer en Seine-Maritime et dans l'Eure ? Le moustique-tigre, contrairement au moustique lambda, est noir à rayures blanches, plus petit qu'une pièce d'1 centime d'euros et pas facile à repérer à l'œil nu. Il peut surtout transmettre des maladies graves comme la dengue ou le chikungunya. Il est officiellement installé dans la moitié sud de la France mais il a été observé à plusieurs reprises en région parisienne. L'insecte est probablement arrivé jusque-là via des voitures de particuliers, de retour de vacances. Donc prudence si vous partez en vacances dans le sud ou à Paris.

La chasse au moustique-tigre demande de bons yeux

"Pour l'heure, pas d'invasion prévue en Seine-maritime et dans l'Eure mais quelques rares spécimens ont été observés", explique le docteur Jean-Philippe Leroy, spécialiste des maladies tropicales et médecin au CHU de Rouen, ce qui n'empêche pas de prendre certaines précautions pour limiter l'apparition de "gîtes" où prolifèrent les moustiques : "On peut agir à son petit niveau en accomplissant des actes simples comme vider les coupelles d'eau stagnante sous son pot de fleurs ou sa canette qui a pris la pluie au jardin."

🌅 Vous partez en vacances ?

🦟Attention au #moustiquetigre !

Tous les gestes pour s'en protéger https://t.co/EqYqJn6VAupic.twitter.com/W6JlDRVFyZ — ARS Normandie (@ars_normandie) June 7, 2018

"Rassurez-vous, si vous avez des piqûres rouges et douloureuses, c'est la signature d'un moustique lambda et ça ne veut pas forcément dire que vous avez été la cible d'un moustique-tigre", selon le docteur Jean-Philippe Leroy : "Les signes qui doivent alerter les gens, ce sont des fatigues, fièvres et douleurs articulaires, symptômes d'un virus qui peut être transmis par un moustique-tigre."