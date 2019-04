Avignon commune sans pesticide !

Avignon, France

Pour en arriver là il a fallu trouver des alternatives et pour le pôle Vivre la ville ça a été une vraie révolution. Révolution des gestes et des mentalités qui ne se fait pas non plus du jour au lendemain.

Apprendre de nouvelles techniques, tester un matériel nouveau aussi comme les outils électriques plus légers moins bruyant moins polluants et puis aussi adapter les plantations, choisir des espèces locales mieux adaptées à notre climat ou en tester de nouvelles. En ce moment au cimetière St Véran un gazon couvre-sol économe en eau est en phase d’expérimentation.

Changement global des mentalités

Mais ce changement de mentalité doit concerner aussi les particuliers qui ne peuvent plus appeler les services espaces verts pour un oui, pour un non et surtout doivent accepter l’idée que chacun est responsable – zéro phyto – de son pas de porte.

Prochaine étape dans cette révolution vertueuse : un troupeau de moutons pour de l'éco-pâturage dans Avignon.

Reportage :

