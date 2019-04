Avignon : Le collectif SOS Barthelasse espère encore empêcher l'abattage de milliers arbres

Avignon, France

Les membres du collectif SOS Barthelasse se sont à nouveau mobilisés ce samedi à Avignon. Un rendez-vous auquel a répondu une soixantaine de personne. Ce collectif manifeste contre le projet de restauration de la digue sur l'île de la Barthelasse. Des peupliers, des chênes, des bouleaux... Des milliers d'arbres sur 7km doivent être coupés. A l'issue d'une promenade organisée sur l'île, les militants ont fait le bilan de leurs actions. Ils ont été reçus la veille par des représentants du Grand Avignon, porteurs du projet.

Pour Benoît Massoteau, c'est une petite victoire : " On a désormais accès à toutes les pages du dossier et on pourra revenir le consulter avec des experts. On est très contents car au début les gens nous prenaient pour des illuminés."

Près de 8000 signatures

Après le discours, un pique-nique était prévu. Il était également possible de signer la pétition lancée par SOS Barthelasse, ce que s'est empressée de faire Jacqueline, habitante de Pugaut : " Pour mes enfants et mes petits-enfants. Moi j'aime la nature et ce serait terrible de perdre autant d'arbres..."

D'après SOS Barthelasse, cette pétition approche les 8000 signatures.

La pétition lancée par SOS Barthelasse a récolté près de 8000 signatures. © Radio France - Elsa Vande Wiele