Avignon : une chaîne humaine pour dire non au nucléaire

Un rassemblement se tient à 11 heures sur la Place de l'Horloge d'Avignon. Des opposants à la poursuite du nucléaire vont former une chaîne humaine. Ils sont inquiets en raison des propositions de certains candidats à la présidentielle au sujet du nucléaire.

Des associations et des représentants de partis politiques, tous en faveur d'une sortie du nucléaire, prendront la parole avant de rejoindre l'île de la Barthelasse (12h30) pour un pique-nique. Ils veulent alerter les Vauclusiens sur le "risque" que représenterait l'élection de Marine Le Pen ou de François Fillon. Les deux candidats veulent prolonger l'exploitation du parc nucléaire français et maintenir ouverte la centrale de Fessenheim.

"Ils veulent faire passer la durée de vie de vieilles centrales de 30 à 60 ans." Jean-Pierre Cervantès, conseiller municipal EELV d'Avignon.

Mais il y a aussi un espoir nouveau pour ceux qui veulent sortir du nucléaire. Benoit Hamon et Jean-Luc Mélenchon ont tout deux promis de fermer les centrales sans pour autant laisser sur le carreau ceux dont l'emploi dépend du nucléaire.

La filière nucléaire représente 19.000 emplois entre le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche et le Gard avec la centrale du Tricastin et les sites de Marcoule et Cadarache.