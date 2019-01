Avis de grosses vagues sur le littoral des Landes

Capbreton, France

Le littoral des Landes est en alerte jaune depuis 14 heures, ce mercredi 23 janvier, pour vagues-submersion et au moins jusqu'à jeudi 9 heures. Une alerte comme il en existe d'autres pendant l'hiver, cumulée aux forts coefficients de marée et des rafales de vent pouvant atteindre 70km/h. Prudence donc sur la côte. Les accès aux plages ont d'ailleurs été fermés par précaution. Le plus gros du mauvais temps est attendu ce mercredi soir.

Pas grand monde sur le bord de l'océan à Capbreton © Radio France - Leïla Benjelloun

La plage de Capbreton déserte ! © Radio France - Leïla Benjelloun

La vigilance vagues-submersion est en vigueur jusqu'à 9 heures ce jeudi - Capture d'écran Météo France

Un temps qui convient visiblement aux surfeurs, puisque c'est ce jeudi 24 janvier qui a été choisi pour l'organisation du Rip Curl Challenge la Nord, à Hossegor.