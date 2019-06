Avis de tempête en haute montagne en Haute-Savoie

Ne prenez pas de risque avec votre sécurité et celle des secouristes.

Sachez renoncer. Soyez responsable !

C'est le message du communiqué de la préfecture de Haute-Savoie par rapport à l'avis de tempête sur le Mont Blanc, lancé par Météo France. Il faut s'attendre à des vents violents, avec des rafales pouvant atteindre les 150 km/heures en altitude dès la nuit de jeudi à vendredi.

Le préfet de la Haute-Savoie appelle les pratiquants à la plus grande vigilance.

"Les risques de chutes de pierres et de déséquilibres provoqués par le vent est marqué et il faudra être particulièrement vigilants lors du franchissement de terrains escarpés (parois et arêtes en altitude) - préfecture Haute-Savoie."