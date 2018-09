Caen

Dans un communiqué, la ville de Caen annonce qu’elle fermera ses parcs et jardins publics toute la journée de ce dimanche 23 septembre. Cette décision fait suite aux bulletins météorologiques qui prévoient des vents violents de plus de 100 km/h . Ces mesures sont prises en lien avec les autorités préfectorales . Les équipes de la ville et de la communauté urbaine veilleront à la sécurisation des sites et du domaine public.