Avis de tempête sur l'ouest de la France ce week-end

La fin de la semaine s'annonce tempétueuse sur l'ouest du pays, annonce météo France ce mercredi 1er février. Les vents pourraient atteindre 130 km/h sur la façade Atlantique, et 110 km/h à l'intérieur des terres. Trois tempêtes vont déferler sur le pays d'ici à dimanche.

Le temps s'annonce extrêmement perturbé ce weekend sur une grande partie ouest du pays. Météo France prévoit une fin de semaine tempétueuse, avec des vents qui pourront aller jusqu'à 130 km/h vendredi, samedi et dimanche.

⚠ Fin de semaine tempétueuse : des perturbations vont se succéder avec des #vents d’intensité croissante

— Météo-France (@meteofrance) February 1, 2017

Des vents de plus en plus violents au cours du week-end

Dès jeudi, des perturbations en provenance de l’Atlantique vont se succéder sur l’Hexagone avec des vents de plus en plus violents au cours du week-end. Jeudi, les vents seront assez forts sur les Pyrénées et le Massif Central. Météo France prévoit une mer agitée en fin de journée sur la façade Atlantique.

— Météo-France (@meteofrance) February 1, 2017

Vendredi, des vents à 130 km/h de la Bretagne aux Pays de Loire

Vendredi, c’est le nord-ouest du pays qui devrait connaître des vents violents au passage d’une nouvelle dépression très creuse. À partir de la mi-journée, les rafales pourraient atteindre 120-130 km/h sur une bande littorale du sud-Bretagne au Pays de Loire, et de 100 à 110 km/h dans les terres entre la Bretagne, les Pays de Loire et la Normandie. La mer devrait être forte sur l’ensemble de la façade Atlantique toute la journée, et devenir dangereuse sur le littoral.

Du vent tout au long du week-end

Le temps perturbé va s'installer, et de nouvelles dépressions devraient traverser la France samedi, puis dimanche. Les rafales de vent pourraient être localement violentes, dépassant parfois 130 km/h sur le littoral, et 100 à 110 km/h à l’intérieur des terres. Pour le moment, les trajectoires de ces dépressions restent encore incertaines, mais Météo France prévoit que ces vents violents pourraient toucher des régions plus au sud samedi et dimanche.