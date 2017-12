Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, France

Le vent devrait souffler à 75 km/h dès 19h ce mercredi, les rafales les plus violentes sont prévues dans la nuit (de mercredi à jeudi) entre 1h et 5h. Elles pourront atteindre 130 km/h sur le littoral, 90 km/h à l'intérieur des terres. L'océan sera également agité, on attend des vagues de 6 mètres en moyenne. Pas d'alerte aux vagues submersion en revanche pour l'instant, et ce en raison de faibles coefficients de marée (de 47 à 50) .

Néanmoins, par mesure de sécurité, la ville de Biarritz ferme ses plages et sites du littoral au public, 2 heures avant et jusqu'à 2 heures après les marées hautes. Cela concerne le phare, la promenade de la plage Miramar, la promenade W. Churchill (sous l'hôtel du Palais), le quai de la Grande Plage, le parvis sud du casino bd du général de Gaulle, le rocher du Basta, la digue du port des Pêcheurs, la perspective du rocher de la Vierge, la promenade basse du Port Vieux et la place Baléa, le bd Prince de Galles à la côte des Baques. Le lâcher de lanternes initialement prévu jeudi soir sur la Grande Plage est reporté à vendredi soir 22h.