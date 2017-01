Avis de tempête sur le Nord Franche Comté

Le Nord Franche Comté est placé en vigilance orange ce jeudi soir et jusqu'à demain vendredi. Les vents pourraient atteindre 120 kilomètres heures et se mêler à la neige dans la nuit. Les préfectures appellent à la plus grande prudence.

Le Territoire de Belfort, le Doubs et la Haute-Saône font partie des 53 départements de la partie nord de la France placés ce jeudi soir en alerte orange par Météo France. Une alerte vent, neige et verglas. Le vent va en effet souffler fort à partir de 20 heures. D'abord 60 km/h puis 80, puis 90 km/h en plaine dans le Territoire de Belfort, le Pays de Montbéliard, le Haut Doubs ou encore le Pays d'Héricourt. Ces vents vont se renforcer au cœur de la nuit pour atteindre des pointes à 100 voir 120 km/h sur les reliefs, selon les prévisions de météo France. Les pics sont prévus entre minuit et 3 heures du matin. Le vent devrait se calmer à partir de 6 heures vendredi matin dans le Territoire de Belfort et à partir de 9 heures dans le Doubs.

La vigilance météo concerne 53 départements © Visactu

De fortes précipitations attendues également

La pluie va également se renforcer dans la nuit et se transformer au fil des heures en neige avec l'arrivée d'un front froid. La neige est attendue aux alentours de minuit. On attend entre 2 et 5 cm en plaine d'ici vendredi soir dans le Territoire, le Pays de Montbéliard et en Haute-Saône. Et jusqu'à 35 cm sur les hauteurs comme à la Planche des Belles Filles et au Ballon d'Alsace.

Perturbations dans les transports

Les préfectures appellent à limiter les déplacements ou à adapter votre vitesse sur les routes et les autoroutes. Les autorités redoutent également la formation de verglas. Pour éviter tout risque, la préfecture du Territoire de Belfort a interdit d'ores et déjà tous les transports scolaires sur le département sur toute la journée de vendredi. En haute-Saône, l'interdiction vaut pour 57 communes de l'Est du département. Dans le pays de Montbéliard, la CTPM prévient ses usagers: le réseau sera potentiellement perturbé. Pour le territoire de Belfort, toutes les informations sur la circulation des bus sont sur le site d'Optymo. Avant de partir, vous pouvez consulter notre carte interactive sur l'état du trafic dans l'Aire urbaine.

A noter, selon la préfecture du territoire de Belfort que des coupures d'électricité et de réseau de téléphonie ne sont pas à exclure.