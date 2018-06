Le Conseil de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de Vaucluse a rendu un avis favorable à la prolongation de l'enfouissement des déchets ménagers demandée par la société Delta Déchets à Orange. L'association des riverains ne comprend pas et demande des explications.

L'avis rendu ce mercredi n'est que consultatif mais il a été vécu comme un coup de massue par l'ADRO l'association pour la défense des droits des riverains orangeois. Le Conseil de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de Vaucluse a donc émis un avis favorable à la poursuite de l'activité d'enfouissement des déchets ménagers à Orange par la société Delta Déchets. Si cet avis était confirmé par le Préfet, la société pourrait continuer l'activité au-delà de 2018. Les riverains se battent depuis des mois pour obtenir l'arrêt de cette activité d'enfouissement et pour démontrer, étude après étude, les nuisances générées par l'enfouissement au plan de la santé et de l'activité économique. Michel Bernard président de l'ADRO rappelle que la secrétaire d'Etat Brune Poirson s'était prononcée en faveur de l'arrêt de l'enfouissement lors d'une réunion récente en Vaucluse. L'ADRO va saisir le préfet pour obtenir des explications et tenter d'arracher une décision de fermeture. En attendant "le combat continue" pour les riverains.

Michel Bernard président de l'ADRO : "nous ne comprenons absolument pas cet avis favorable"