Avranches craint la montée des eaux

Par Jacqueline Fardel, France Bleu Cotentin

Le quartier de Saint Etienne, au pied de la colline d'Avranches et tout proche de la Sée a vu l'eau monter ce week-end des 20 et 21 janviers. Trois maisons ont du être évacuées, les habitants ont été relogés, et un magasin a été inondé.