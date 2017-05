Avril 2017 deuxième mois d'avril le plus ensoleillé depuis 50 ans en Haute Garonne

Le mois d'avril 2017 restera comme le deuxième le plus ensoleillé depuis 50 ans en Haute Garonne avec 279 heures de soleil, pas très loin du record de 288 heures relevé en avril 1997

Des gelées noires

Du très chaud au très froid, avril 2017 a été marqué selon Météo France par d'importantes et brutales variations de températures. Ainsi on a relevé 25° à Toulouse et Muret le 8 avril ou encore le 25 mais pas plus de 10° le lendemain dans la ville rose.

Dans le dernier tiers du mois un air continental très sec a provoqué une chute des températures nocturnes. On a relevé par exemple -2° sous abris dans le Muretain dans la nuit du 20 au 21 avril, -3° dans le Volvestre. Conséquence des gelées noires ( avec absence du givre qui "protége" les végétaux) qui ont provoquées d'importants dégâts sur les arbres fruitiers et vignes du Frontonnais

Un mois très sec

Au bout du compte la moyenne des minimales aura été conforme avec 7° à un mois d'avril en revanche coté maximales ( 19.4° en moyenne dans le mois) on a été 2.4° au dessus de la moyenne. Enfin il a très peu plu. Avec 40 litres par mètres carrés dans le Comminges et 15 litres seulement sur la plaine toulousaine le déficit pluviométrique est de 50% sur le sud du département de 80% sur le nord